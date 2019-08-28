Красногорск, , 15:06 — REGNUM

В отдельных районах Московской области летом 2019 года зафиксировали аномальное увеличение числа змей. Как заявил 28 августа министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин, речь о сотнях особей, сообщает агентство «Москва».

Змея Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Куракина, первыми забили тревогу лесники: поступило много жалоб на увеличение числа змей в лесничествах. Решение проблемы пока не найдено — сейчас в ведомстве проводят консультации со специалистами.

«Речь идет даже не о единицах, а о сотнях змей, клубках змей, которые селятся локально. У меня полно этих видео в телефоне. Но пока мы не готовы четко ответить, как проблему решать», — заявил он.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, одиннадцать особо охраняемых природных территорий Московской области объединят в первый в регионе природный парк «Журавлиный край». Парк обустроят на территории Талдомского и Сергиево-Посадского городских округов.

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