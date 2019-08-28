Волгодонск, Ростовская область, , 14:37 — REGNUM

В Ростовской области вынесен приговор школьнице, виновной в убийстве новорождённого ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

ИА REGNUM ранее сообщало, что инцидент произошёл в ночь на 20 марта в детской городской больнице Волгодонска. 16-летняя жительница Волгодонского района до последнего скрывала свою беременность. В больницу подросток попала «для обследования в связи с жалобами на общее болезненное состояние».

«Поздно ночью в туалетной комнате она родила ребёнка. Не принимая мер к поддержанию его жизни, она завернула его в полиэтиленовый пакет и спрятала, а утром выбросила. Впоследствии пакет с телом ребёнка был обнаружен работниками больницы», — уточнили в ведомстве.

16-летняя жительница Волгодонского района осуждена по ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка». Ей назначено наказание в виде одного года ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.