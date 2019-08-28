Белгород, , 14:37 — REGNUM

За время купального сезона 2019 года в Белгородской области на различных водоёмах погибли 13 человек. Спасателям удалось предотвратить гибель 21 отдыхающего. До начала массового купания инспектор ГИМС проверили 63 пляжа в регионе и выдали разрешение на их эксплуатацию, рассказали 28 августа в пресс-службе Главного управлении МЧС России по Белгородской области.

Чаще всего люди гибли от того, что ныряли и купались в местах, не оборудованных для этих целей, и не рассчитали силы на обратный путь к берегу. Несколько трагических случаев произошло из-за купания в нетрезвом состоянии. При этом спасатели ежедневно проводили профилактические рейды на пляжах, раздавали памятки с правилами поведения на воде. О безопасности на водных объектах в летний период рассказывали детям в оздоровительных лагерях и дошкольных учреждениях, а также на сельских сходах.

Купальный сезон 2019 года в Белгородской области проходил с 1 июня по 25 августа.