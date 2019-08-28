Аден, Йемен, , 16:22 — REGNUM

Правительственные войска Йемена вошли в город Аден и выбили сепаратистов из соседней провинции Абьян. Об этом сообщил в среду, 28 августа, министр информации Йемена Мохаммед аль-Эриани на странице в соцсети Twitter.

«Национальная армия и Службы безопасности достигли в этот момент временной столицы и обеспечивают безопасность районов», — написал Мохаммед аль-Эриани, добавив, что аэропорт города тоже под контролем.

«Герои национальной армии и силовых структур вернули себе город Зинджибар, столицу провинции Абьян, и полностью контролируют другие районы провинции», — добавил он.

Напомним, хуситы, действующие в Южном Йемене, захватили Аден 10 августа после тяжелых боев с правительственными войсками.