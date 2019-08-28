Краснотурьинск, Свердловская область, , 14:31 — REGNUM

Краснотурьинский городской суд рассмотрит по существу уголовное дело в отношении местного жителя обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Санкции по данной статье Уголовного кодекса предусматривают наказание до семи лет лишения свободы в колонии.

По данным органов дознания, смертельное ДТП произошло в Краснотурьинске 24 июня 2019 года в 13:30 по местному времени. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь со скоростью 56,9 км в час (при этом на дороге установлен знак на ограничение движения до 40 км в час), сбил человека. В результате пешеход скончался на месте от полученных травм.