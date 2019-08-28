Кызыл, , 14:30 — REGNUM

Пятилетний ребёнок доставлен в больницу Дзун-Хемчикский межрайонный медицинский центр Тувы с травматическим шоком. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, несчастный случай произошёл 27 августа вблизи села Шеми.

Ребёнок находился в поле со своими родственниками на сенокосе, когда трактор его дяди заглох.

«Во время устранения неисправности установленная на тракторе сенокосилка внезапно завелась. Находившийся рядом ребёнок получил тяжелые увечья ноги», — отметили в ведомстве.

Мальчик был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение, где врачи оказывают ему помощь. В отношение же законного представителя ребёнка полицейские составили административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.