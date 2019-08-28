Красногорск, , 14:10 — REGNUM

Зоозащитники Московской области пытаются найти новых хозяев для порядка 600 декоративных крыс, которых развела в своей двухкомнатной квартире пенсионерка из Пушкина. Сейчас женщина проходит лечение в психиатрической клинике, а волонтёры заняты спасением грызунов, сообщается на портале «Подмосковье сегодня».

Крыса

Известно, что хозяйка квартиры — одинокая пенсионерка — не могла прокормить всех животных, но не препятствовала их размножению. При проверке жилища выяснялось, что крысы свободно передвигались по комнатам и питались трупами погибших сородичей. Как заявила активистка Фонда помощи крысам с тяжелой судьбой Надежда Ефремова, на данный момент удалось отловить 400 особей из 500−600 крыс, предположительно проживающих в квартире. По её словам, декоративные крысы принадлежат к разным породам, около 100 особям уже нашли новых хозяев.

По словам волонтёров, животных обнаружили после многочисленных жалоб соседей на острый запах фекалий в подъезде. В квартиру заводчицы удалось попасть после того, как она затопила соседку снизу. О том, что на самом деле происходит в квартире, соседям рассказал сантехник.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке суд обязал женщину выселить из квартиры 18 собак. Разбирательство с нерадивой заводчицей инициировали соседи, уставшие от круглосуточного лая и специфического запаха.

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