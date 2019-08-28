Ростов-на-Дону, , 14:02 — REGNUM

В Ростовской области аэропорт «Платов» был эвакуирован из-за угрозы взрыва. По подозрению в ложном телефонном сообщении ростовские полицейские задержали жителя Аксая, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СКФО.

«Вечером 27 августа на телефон справочной службы города Волгограда поступило анонимное сообщение о подозрительном предмете, находящемся в здании аэропорта «Платов». Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции подозрительных предметов не обнаружили», — уточнили в ведомстве.

В отношении безработного 40-летнего аксайчанина, привлекавшегося ранее к уголовной ответственности за кражу и мошенничество, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры». Мужчина арестован.