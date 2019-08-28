Новосибирск, , 13:56 — REGNUM

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выразил соболезнования семьям погибших при обрушении на улице Ударной 28 августа.

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Новосибирска, ссылаясь на информацию единой дежурно-диспетчерской службы, всего в котловане на ул. Ударной, где произошло обрушение, работали 13 человек. Погибли три человека. Одного пострадавшего доставили в ГКБ №34. Четверо человек успели выбраться, ещё пятеро не находились в котловане в момент обрушения.

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По предварительным данным, озвученным городскими властями, при реконструкции здания произошло сползание грунта и обрушение стены. Работы по разбору завала продолжаются.

Анатолий Локоть поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавшим.

Как уже сообщало ИА REGNUM, стена здания насосной станции рухнула в Новосибирске 28 августа. По факту обрушения возбуждено уголовное дело.

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