Аден, Йемен, 28 августа 2019, 14:53 — REGNUM
Министр информации правительства Йемена Муаммар аль-Эрьяни сообщил в среду, 28 августа, что правительственные войска захватили аэропорт города Аден, выбив из него йеменских хуситов. Об этом он написал на странице в соцсети Twitter.
«Национальная армия взяла под контроль аэропорт Адена и его главные ворота»,-отметил Муаммар аль-Эрьяни.
Напомним, 7 августа в Адене произошли бои с применением танков и тяжелых орудий между йеменскими хуситами и проправительственными силами.