Аден, Йемен, , 14:53 — REGNUM

Министр информации правительства Йемена Муаммар аль-Эрьяни сообщил в среду, 28 августа, что правительственные войска захватили аэропорт города Аден, выбив из него йеменских хуситов. Об этом он написал на странице в соцсети Twitter.

«Национальная армия взяла под контроль аэропорт Адена и его главные ворота»,-отметил Муаммар аль-Эрьяни.

Напомним, 7 августа в Адене произошли бои с применением танков и тяжелых орудий между йеменскими хуситами и проправительственными силами.