Новосибирск, , 13:46 — REGNUM

Власти Новосибирской области выразили соболезнования родным и близким людей, погибших в результате обрушения стены здания на улице Ударной в Ленинском районе областного центра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным регионального сайта, вопрос координации мер, связанных с ликвидацией последствий обрушения, находится на контроле комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Новосибирской области и будет рассмотрен в ближайшее время.

Как уже сообщало ИА REGNUM, поисковые работы на месте обрушения стены административного завершены, трое человек из 13, находившихся на месте обрушения, погибли, один находится в больнице.

«Пациенту в 34-й больнице оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние его стабильное», — отметил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.