Найроби, , 14:21 — REGNUM

Кенийский инвалид-колясочник Харун Хассан обвинил эфиопскую национальную авиакомпанию в том, что ее сотрудники отказались помочь ему при посадке на рейс из Найроби в США, передает ВВС Africa.

В серии твитов и постов на Facebook правозащитник Хассан рассказал, что с ним обращались «бесчувственно», а один из сотрудников сказал ему: «У нас нет возможности помочь инвалиду, который путешествует в одиночестве».

Хассан отметил, что в его билете было четко указано, что он был инвалидом-колясочником, который путешествовал самостоятельно.

«Они оставили меня одного, и мне не оставалось вариантов», — написал он. — Это явно идет вразрез с политикой и руководящими принципами Управления аэропорта Кении и другими международными законами о путешествиях инвалидов, которые принимает эта авиакомпания».

Примерно через 10 часов после того, как Хасан опубликовал свои комментарии, авиакомпания обратилась к нему, извинилась и предложила ему полет бизнес-классом, однако попросила удалить посты об инциденте в соцсетях.

Он отказался сделать это, сказав, что он «скорее полетит экономом, сохранив уважение и достоинство, чем доставшимся унижениями «комфортом» бизнес-класса».

Хассан сообщил, что он решил полететь в Вашингтон другой авиакомпанией через два дня.

«Буквально каждый день я сталкиваюсь с проблемами и дискриминацией — некоторые более болезненные, чем эта… Тем не менее, этот пост и эта «жесткая» позиция — ради миллионов других, к которым относятся иначе из-за того, что их внешний вид отличается», — заявил Хассан.

Он сказал, что действовал из тех побуждений, чтобы создать более инклюзивное общество. «Инклюзивный мир — лучший мир для всех», — подчеркнул правозащитник.