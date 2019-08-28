Вена, 28 августа 2019, 13:40 — REGNUM
В ночь на 28 августа в австрийской столице раздались выстрелы: полиция Вены применила огнестрельное оружие против вооруженного человека, пишет газета Kronen Zeitung.
Полиция прибыла по вызову в приют, чтобы разнять ссору между двумя мигрантами из Афганистана и Ирана. 39-летний афганец был вооружен холодным оружием. Как сообщил представитель полиции Даниэль Фюрст, при прибытии полицейских он оставил своего оппонента и целенаправленно побежал в сторону сотрудников правопорядка с оружием в руке. После нескольких призывов остановиться полицейские применили оружие. Подозреваемый был тяжело ранен.
Вооруженные столкновения между мигрантами и полицейскими в приютах для беженцев не редкость в Германии и Австрии. Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа сотрудник полиции застрелил беженца в немецком городе Штаде при схожих обстоятельствах.
Читайте также: В Австрии растет число убийств, совершаемых холодным оружием — СМИ