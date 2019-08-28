Сидней, Австралия, , 17:00 — REGNUM

26-летняя женщина, прибывшая в полицейский участок Сиднея, заявила о сексуальном домогательстве со стороны мужчины. Об этом 28 августа передает агентство Australian Associated Press со ссылкой на пресс-службу полиции Нового Южного Уэльса.

По словам женщины, инциденты произошли в штате Новый Южный Уэльс — ее дважды якобы «неправильно» тронул мужчина.

Сотрудники полиции во вторник, 26 августа, сели в поезд вместе с женщиной, которая указала им на подозреваемого мужчину. Стражи порядка его задержали.

Отмечается, что мужчина подозревается в сексуальном прикосновении к другому человеку без его согласия, преследовании и запугивании жертвы.

Подозреваемый, освобожденный под залог, должен предстать перед судом в городе Сазерленд 10 октября.