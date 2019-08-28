Иркутск, , 13:23 — REGNUM

Учёные Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) открыли новый минерал — фторкарлтонит, для которого характерна красивая окраска с богатой палитрой оттенков — от светло-голубого до темно-голубого, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фторкарлтонит и сотрудники Иркутского национального исследовательского технического университета Пресс-служба ИРНИТУ

Фторкарлтонит Пресс-служба ИРНИТУ

Как сообщает официальный сайт этого научного заведения, если этот камень с удивительной палитрой голубого цвета, обнаруженный в чароитовой породе на границе Иркутской области и Якутии, вывести на рынок, то он завоюет популярность среди камнерезов и ювелиров.

«Учитывая его неимоверную редкость, украшения из фторкарлтонита будут пользоваться большим спросом, и стоить достаточно дорого», — отметила руководитель лаборатории Екатерина Канева.

По её словам, находка имеет химическая формула находки (KNa4Ca4Si8O18(CO3)4F·H2O) относится к группе силикатов со слоистой структурой. Название «фторкарлтонит» (англ. — fluorcarletonite) она получила потому, что является структурным аналогом минерала карлтонита, но при этомотличается от него преобладанием элемента фтора в составе.

По данным ИРНИТУ, единственный образец фторкарлтонита, доступный для свободного просмотра, хранится в Минералогическом музее им. Сидорова Иркутского технического университета.