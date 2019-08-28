Новосибирск, , 12:59 — REGNUM

Спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося здания в Новосибирске тело третьего погибшего рабочего, сообщает 28 августа «Интерфакс» со ссылкой на компанию — владельца здания.

«Из-под обломков извлекли тело последнего пропавшего человека. К сожалению, он погиб», — сообщили в компании.

Ранее сообщалось, что из-под завалов извлекли тело второго погибшего рабочего.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 28 августа, в Ленинском районе Новосибирска рухнула стена здания насосной станции. Под завалами оказались рабочие. В результате погибли три человека. По данному факту возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, обрушение здания произошло из-за сползания грунта при реконструкции объекта.

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