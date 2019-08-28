Масака, Уганда, , 13:04 — REGNUM

Пять человек погибли в результате ДТП в населенном пункте Кабуе-Кябадааза, находящегося на шоссе Масака в районе Мпиги. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

Автобус компании Global, направлявшийся в Мбарару, во вторник, 27 августа, лоб в лоб столкнулся с такси из Масаки. Очевидцы говорят, что автобус обгонял грузовик, когда на встречной полосе он столкнулся с такси.

Полиция сообщает, что шесть человек были срочно госпитализированы. Сейчас пострадавшие находятся в критическом состоянии.