Ростов-на-Дону, , 13:27 — REGNUM

Женщину, которую подозревают в передаче одному из заключенных посылки с запрещенными предметами, задержали сотрудники ГУФСИН на КПП исправительной колонии № 2 Ростова-на-Дону. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Ростовской области.

По словам правоохранителей, вафли, посыпанные белым порошкообразным веществом (предположительно наркотического содержания), были обнаружены при досмотре продуктовой передачи, полученной от жительницы Ростова-на-Дону.

Женщина и изъятые вещества переданы в отдел полиции.

«В действиях гражданки, пытавшейся передать запрещенные предметы в колонию, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данному факту сотрудниками полиции сейчас проводится проверка.