Ярославль, , 12:50 — REGNUM

Ярославский адвокат, в прошлом депутат муниципалитета и глава регионального отделения «Яблоко», скорее всего, задержан и направлен в СИЗО. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Молоток судьи

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Заволжский районный суд принял решение об аресте адвоката по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере и фальсификации доказательства по гражданскому делу. Сам адвокат в это время находился в больнице. 28 августа адвокат написал на своей странице в соцсети, что за ним пришли.

«Сейчас капельницу прокапают и заберут в СИЗО», — написал Владимир Зубков.

После этого телефон адвоката перестал отвечать. В УМВД, Следственном комитете и суде пока не смогли прояснить ситуацию с местом нахождения Зубкова. Не смог прояснить ситуацию и его адвокат Олег Крупочкин.

Уголовное дело Владимира Зубкова уже рассматривается судом. Также в ближайшее время суд рассмотрит апелляцию защиты на решение об аресте.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд постановил арестовать экс-главу ярославского «Яблока» Владимира Зубкова