Иркутск, , 12:49 — REGNUM

В пострадавшем от мощнейшего наводнения Приангарье продолжают подсчитывать ущерб, нанесённый территории мощнейшим наводнением. Как сообщил сегодня, 27 августа, министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков, слова которого цитирует официальный сайт региона, результате паводка в крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных организациях пяти районов области погибли посевы на площади 6,1 тыс. га.

Наводнение в Иркутской области 38.mchs.gov.ru

По данным чиновника, речь идёт о гибели 4,1 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, 60 тысяч гектаров рапса и около двух тысяч гектаров кормовых культур. Кроме того, аграрии потеряли 30 гектаров картофеля и 18 гектаров овощей. Известно, что общая сумма компенсации из федерального бюджета за фактически понесённый ущерб в сфере растениеводства уже составляет 36 млн рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня 2019 года. После сильных дождей вышедшие из берегов реки подтопили более 100 населённых пунктов. Пострадавшими признаны более 45 тысяч человек.