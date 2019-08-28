Чебоксары, , 12:41 — REGNUM

Сентябрь в Чувашии начнётся с потепления, но оно продлится недолго. В третьей декабре первого осеннего месяца может выпасть первый снег, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

В первой декаде сентября прогнозируется тепло и даже жара, которая придётся на 4−8 сентября: ожидается, что потеплеет до +22…+27 градусов тепла. В целом будет без осадков. Но во второй декаде сентября из-за прихода североатлантических циклонов установится дождливая погода.

В середине месяца прогнозируются ливни, за сутки может выпасть до половины месячной нормы осадков. Температура может опуститься ниже +8 градусов.

Третья декада сентября Чувашия опять окажется на холодной периферии антициклона. Несмотря на отсутствие дождей, из-за северного ветра днём будет +8…+13 градусов, а по ночам — заморозки. По прогнозу синоптика-любителя, 26−27 сентября ныряющий циклон может принести первый снег.

Отметим, что два летних месяца в Чувашии отличились холодной аномалией.