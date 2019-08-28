Иркутск, , 12:40 — REGNUM

Единовременную материальную помощь в размере 10 тыс рублей получили 45 788 пострадавших от мощнейшего наводнения в Приангарье. Такие данные приводит сегодня, 28 августа, официальный сайт региона. Также сообщается, что за частично утраченное имущество (по 50 тыс. рублей на человека) получили 5 940 граждан, а за полностью утраченное (по 100 тыс. рублей) — 16 756 человек.

«Единовременное пособие в размере 1 млн рублей выплачено 18 семьям погибших (умерших) в результате ЧС. Единовременное пособие получили и жители, получившие в результате ЧС вред здоровью. 98 человек получили пособие за легкий вред здоровью (по 200 тыс. рублей), 21 человек — за вред средней тяжести (по 400 тыс. рублей), 6 человек — тяжкий вред (по 400 тыс. рублей)», — сказано в официальном сообщении иркутских властей.

Напомним, ранее сообщалось, что жертвами наводнения стали 25 человек.

Отчитываясь об исполнении поручений российского президента Владимира Путина, полученных во время его летних визитов в Приангарье, иркутское правительство отмечает, что на сегодняшний день в регионе развернуто пять пунктов долгосрочного размещения, в которых фактически проживают 324 человека.

«Остальные граждане, потерявшие жилье, проживают либо у родственников, либо его арендуют. Губернатором Сергеем Левченко принято решение о выплате денежной компенсации расходов по найму жилья (12 000 рублей в месяц за период проживания с 27 июня по 31 декабря текущего года) на территории Иркутской области для жителей, пострадавших от паводка», — пояснили в иркутском правительстве.

Также известно, что на отдых и оздоровление было направлено 4 803 ребенка из пострадавших территорий, 3 386 детей уже вернулись после окончания оздоровительных смен. В ближайшее время будут направлены в лагеря еще 700 детей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня после сильных дождей. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Владимир Путин посещал Приангарье дважды — 29 июня и 19 июля 2019 года. В ходе проведённых совещаний он заявлял о необходимости скорейшего восстановления жилья и необходимой инфраструктуры.

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Ранее областная прокуратура сообщала о том, что восстановлению в регионе не подлежит более пяти тысяч жилых помещений. Но к сегодняшнему дню только 200 семей определились с жильём. За последние сутки, 26 августа, квартиры и дома приобрели 13 семей, а общее число новосёлов достигло 90.

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