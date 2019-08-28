Новосибирск, , 12:27 — REGNUM

В Главном управлении МЧС России по Новосибирской области работает телефон доверия, принимающий звонки, связанные с обвалом стены реконструируемого здания в Ленинском районе Новосибирска. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном главке МЧС.

Уточняется, что дежурство по телефону 8 (383) 23−999−99 осуществляют психологи МЧС.

Позвонив по указанному номеру, родственники могут уточнить информацию о пострадавших и получить психологическую поддержку.

Поисково-спасательные работы на месте ЧП продолжаются.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, днём 28 августа в Новосибирске обрушилась стена насосной станции. Уже известно о двух погибших. Всего на месте обрушения работали 13 человек. Возбуждено уголовное дело.

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