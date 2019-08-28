Ростов-на-Дону, , 12:20 — REGNUM

В Ростовской области задержаны предполагаемые рабовладельцы. Два жителя Батайска стали фигурантами уголовного дела по пп. «а», «г»,» д» ч. 2 ст. 127.2 УК РФ «Использование рабского труда». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 28 августа.

Согласно имеющимся сведениям, задержанные эксплуатировали 14 лиц без определённого места жительства. Под обманным предлогом, обещая трудоустройство, злоумышленники приглашали их в частное домовладение, расположенное в Батайске.

«Фактически пребывая в состоянии рабства, люди ежедневно вынуждены были выполнять бесплатно тяжелые работы на сельскохозяйственных полях и иных объектах, а причитавшиеся им денежные выплаты присваивались злоумышленниками», — указано в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается.