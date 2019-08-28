Дубна, Московская область, , 12:24 — REGNUM

По подозрению в мошенничестве сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Дубна задержали двух граждан 27 и 31 года. О этом сообщается на официальном сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

Мошенничество 50.мвд.рф

Как установили правоохранительные органы, один из злоумышленников под предлогом продажи постельного белья познакомился на улице с 75-летней местной жительницей. Во время беседы пенсионерка назвала молодому человеку свой домашний адрес. Прибыв домой к пожилой женщине, правонарушители предложили ей инвестировать под проценты свои накопления в размере 1,4 млн рублей в их бизнес по продаже белья. Чтобы подтвердить свою финансовую состоятельность мужчины продемонстрировали пенсионерке 3,5 млн рублей, которые якобы имелись у них в наличии.

Пенсионерка согласилась стать инвестором и поехала в банк за деньгами. Однако сотрудники финансового учреждения отказались выдавать 1,4 млн рублей, ввиду того что на такую крупную сумму заранее нужно оформлять заявку. При этом в поведении женщины специалисты банка увидели нервозность и беспокойство и решили сообщить об этом в правоохранительные органы.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими в квартире потерпевшей задержаны злоумышленники. При личном досмотре у мужчин обнаружена и изъята сувенирная печатная продукция в виде Билетов Банка России на сумму свыше 3,5 миллионов рублей. По данному факту Следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на мошенничество)», — отмечено в сообщении ГУ МВД по Московской области.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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