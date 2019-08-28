Великий Новгород, , 12:15 — REGNUM

Новгородский районный суд признал виновным 29-летнего жителя Великого Новгорода в умышленном причинении вреда здоровью фельдшеру скорой помощи. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда, мужчина обвинялся по п.п."б»,"д» ч.2 ст.112 УК РФ, дело рассматривалось в особом порядке судебного разбирательства — без исследования письменных доказательств по делу и вызова свидетелей.

Вину в случившемся 16 августа 2018 года подсудимый признал полностью.

Как установил суд, в тот день бригада скорой помощи получила вызов на улицу Великую в Великом Новгороде, где подсудимый лежал на газоне в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину перенесли в салон автомобиля, где фельдшер начал оказывать ему необходимую медицинскую помощь, однако пациент без какого-либо повода со стороны фельдшера ударил его ногой в левую руку — так, что медработник получил закрытый перелом левой кисти.

В суде отмечалось, что потерпевший ходатайствовал о прекращении уголовного дела в связи с примирением с подсудимым, который принёс ему извинения и выплатил денежную компенсацию вреда, чем полностью загладил причинённый преступлением вред. Подсудимый и его адвокат просили прекратить уголовное дело, но суд учёл, что ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе, за распитие пива или алкогольной продукции в общественных местах, мелкое хулиганство. Приговором суда ему назначено лишение свободы на 1,5 года условно с испытательным сроком на год.

В настоящее время в Новгородском районном суде идёт процесс по аналогичному делу — по факту нанесения жителем Великого Новгорода в феврале 2019 года телесных повреждений врачам бригады скорой помощи.

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