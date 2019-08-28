Сан-Педро-Гарса-Гарсия, , 12:10 — REGNUM

В мексиканском городе Сан-Педро-Гарса-Гарсия (штат Нуэво-Леон) сорвалась с 25-метровой высоты девушка, выполнявшая элемент йоги на перекладине балкона, пишет газета Kronen Zeitung.

23-летняя Алекса Терраса позировала для фотографии, вися головой вниз на перекладине. После того, как фото было сделано другим человеком, девушка потеряла равновесие и упала вниз. С переломом 110 костей она была доставлена в реанимацию, где врачи провели одиннадцатичасовую операцию. Если девушка выживет, по оценкам врачей, понадобится не менее трех лет терапии, прежде чем она вновь встанет на ноги.

Полиция сообщает, что соседи были свидетелями неоднократных экстремальных занятий гимнастикой Алексы Террасы на балконе. На своих страницах в социальных сетях она публиковала фото опасных видов спорта.

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