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Обнародованная Росгидрометом информация о составе инертных газов, зафиксированных в воздухе Северодвинска с 8 по 23 августа, не подтверждает ранее высказанных предположений о том, что в ходе испытаний вооружений на полигоне Минобороны в Нёноксе 8 августа взорвался ядерный реактор. По мнению главного редактора независимого портала AtomInfo Александра Уварова, совершенно необязательно появление изотопов стронция, бария и лантана, озвученных Росгидрометом, из реактора.

«Есть и другие варианты. Росатом изначально говорил, что они работают с изотопным источником энергии, где в том числе используются делящиеся изотопы. Если не ошибаюсь, Саровский ВНИИЭФ об этом говорил с самого начала. И ещё вопрос к этим данным об изотопах от Росгидромета: за какой период они эти изотопы нашли? Дело в том, что для спектрального анализа это не моментальные вещи. Обычно отбирают пробы в воздухе в течение какого-то времени. И не факт, что взятые ими пробы относятся к этому выбросу. Поэтому хотелось бы услышать комментарий Росгидромета», — отметил Уваров.

Он напомнил о ситуации с Норвегией, когда спустя несколько дней после аварии в Белом море Управление по ядерной и радиационной безопасности Норвегии сообщило об обнаружении небольших концентраций радиоактивного йода в провинции Финнмарк.

«Но в их сторону выброс не мог идти даже теоретически. То есть это их йод либо йод европейский, который они каждый год находят. Но хотели приписать его нам», — рассказал главный редактор AtomInfo.

«Я считаю, что это мог быть не обязательно реактор, а скорее изотопный генератор с использованием делящихся материалов. Теоретически такую конструкцию я могу себе представить. Те же стронций и барий могли выскочить при делении плутония-8 или какой-то другой экзотики. К версии реактора я отношусь пока очень скептически. Версия Росатома об изотопном источнике энергии выглядит более реальной», — считает Александр Уваров.

Напомним, ранее Росгидромет выступил с сообщением о том, что согласно которому радионуклидный состав проб, отобранных в Северодвинске с 8 августа, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов стронция, бария и лантана, продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы. Именно эти газы стали причиной кратковременного повышения уровня мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения, сообщили в Росгидромете.