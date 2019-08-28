Москва, 28 августа 2019, 12:10 — REGNUM
Обнародованная Росгидрометом информация о составе инертных газов, зафиксированных в воздухе Северодвинска с 8 по 23 августа, не подтверждает ранее высказанных предположений о том, что в ходе испытаний вооружений на полигоне Минобороны в Нёноксе 8 августа взорвался ядерный реактор. По мнению главного редактора независимого портала AtomInfo Александра Уварова, совершенно необязательно появление изотопов стронция, бария и лантана, озвученных Росгидрометом, из реактора.
Он напомнил о ситуации с Норвегией, когда спустя несколько дней после аварии в Белом море Управление по ядерной и радиационной безопасности Норвегии сообщило об обнаружении небольших концентраций радиоактивного йода в провинции Финнмарк.
Напомним, ранее Росгидромет выступил с сообщением о том, что согласно которому радионуклидный состав проб, отобранных в Северодвинске с 8 августа, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов стронция, бария и лантана, продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы. Именно эти газы стали причиной кратковременного повышения уровня мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения, сообщили в Росгидромете.