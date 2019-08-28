Москва, , 12:07 — REGNUM

В Москве местный бизнесмен стал жертвой квартирных воров. По информации пресс-службы столичного ГУ МВД России, потерпевший сам заявил в полицию о краже.

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По словам директора коммерческой фирмы, неизвестный проник к нему в квартиру на Фрунзенской набережной и похитил наручные часы. Стоимость которых превышает 2 млн рублей. После этого злоумышленник с места преступления скрылся.

В настоящее время следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ — «Кража в особо крупном размере».

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Как сообщало ИА REGNUM, подобный инцидент в Москве произошёл в конце мая 2019 года. Злоумышленник украл у посетителя кафе на улице Маши Порываевой швейцарские часы марки Patek Philippe, стоимость которых оценивается в 2 млн рублей. По словам пострадавшего, часы были похищены из его сумки, правда, пропажу он заметил только несколько часов спустя.