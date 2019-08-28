Екатеринбург, , 12:07 — REGNUM

В Свердловской области за минувшие сутки пять детей пострадали в результате трёх дорожно-транспортных происшествий по вине водителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

В Нижнем Тагиле водитель «Чери S 12» сбил на пешеходном переходе 16-летнего юношу (молодой человек получил ушибы и ссадины) и скрылся с места ДТП, но был задержан через 15 минут сотрудниками полиции. В ходе проверки инспекторы ГИБДД выявили у нарушителя признаки алкогольного опьянения и составили в отношении водителя административный протокол.

В Сухом Логу водитель ВАЗ-21 144 сбила 15-летнего подростка. Женщина не справилась с управлением и врезалась в припаркованную машину, после чего её автомобиль отбросило на стоявшего неподалёку парня. В результате подросток получил травмы и госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

Третье ДТП произошло в Красноуфимске. Там столкнулись два автомобиля и в результате аварии пострадали шесть человек, в том числе трое детей в возрасте 8, 14 и 17 лет. Они получили тяжёлые травмы и госпитализированы в больницу Красноуфимска.

Дорожно-транспортное происшествие произошло после того, когда управлявшая автомобилем «Форд» женщина (стаж вождения три месяца), врезалась в стоящий на перекрёстке «ВАЗ-21 053». Все трое детей находились в отечественном автомобиле.