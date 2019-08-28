Ростов-на-Дону, , 12:05 — REGNUM

Под Ростовом-на-Дону в течение шести часов пожарные расчёты боролись с огнём, распространившимся на площади 5 гектаров. В региональном управлении МЧС России напомнили, что причиной таких пожаров, как правило, становится человеческий фактор.

«В 17:50 27 августа поступило сообщение о возгорании в районе северо-восточной окраины города Батайска. По прибытию на место был объявлен повышенный ранг пожара. В 23:42 была объявлена ликвидация открытого горения на площади 5 гектаров», — уточнили в ведомстве.

С огнём боролись 85 человек и 23 единицы техники.

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Спасатели призывают жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности.

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