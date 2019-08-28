Псков, , 11:56 — REGNUM

В Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Убылинка» на российско-латвийской границе. Как сообщили ИА REGNUM в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России, в отношении таможенного инспектора возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

По версии следствия, таможенный инспектор из корыстных побуждений похитил часть перемещаемого через границу товара — речь идёт о 10 кг швейцарского сыра.

В настоящее время следствие продолжается.