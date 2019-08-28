Коацакоалькос, , 11:53 — REGNUM

В Мексике в результате пожара в баре погибли по меньшей мере 23 человека. Об этом 29 августа сообщает британский таблоид Daily Mirror. Инцидент произошёл накануне, поздно вечером в баре El Caballo Blanco в городе Коацакоалькос в штате Веракрус.

По данным местной генпрокуратуры, жертвами пожара стали восемь женщин и 15 мужчин. Ещё 13 человек получили серьёзные ранения.

«Генеральная прокуратура штата проведёт все необходимые следственные действия для установления того, является ли произошедшее событие результатом злонамеренной атаки», — говорится в заявлении ведомства.

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В генпрокуратуре пообещали, что виновные не останутся безнаказанными. Для этого будут задействованы все необходимые людские, технические и материальные ресурсы.

Отметим, что по данным ряда СМИ, пожар в баре начался после атаки заведения, которую неизвестные осуществили с применением коктейлей Молотова. Пока эта версия местными властями не подтверждается.

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