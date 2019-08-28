Новосибирск, , 11:48 — REGNUM

Юноша, проходивший срочную военную службу в Новосибирской области, погиб в результате инцидента с боевым оружием. Об этом сообщает 28 августа портал «НГС».

Гибель солдата-срочника произошла в ракетной дивизии под Новосибирском 26 августа. Солдат получил оружие и боевые патроны и должен был заступить на дежурство.

Руководитель 481-го военно-следственного отдела СК РФ полковник юстиции Леонид Дорфман сообщил о начале доследственной проверки. Уточняется, что срочник прибыл из Тульской области и должен был завершить службу в декабре.

Как сообщало ИА REGNUM, гибель военнослужащего ранее произошла в Челябинской области. Обстоятельства трагедии выясняются.

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