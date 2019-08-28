Новосибирск, , 11:46 — REGNUM

На месте ЧП в Новосибирске на момент обрушения стены насосной станции находилось 13 человек — 12 рабочих и мастер, сообщили ИА REGNUM в Сибирской генерирующей компании (СГК).

Работа пожарно-спасательных подразделений на месте обрушения дома в Новосибирске 54.mchs.go.ru]

«Сегодня, в районе 12:00 (время местное) произошло обрушение стены хозяйственного строения административного здания на ПНС-2 на ул. Ударная, 1/1а. В зоне обрушения работало 13 человек. На данный момент под завалами остаётся один человек. Два человека погибли, один пострадал и госпитализирован с переломом ноги», — уточнили в СГК.

Остальные рабочие не пострадали.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее из-под завалов было извлечено тело второго погибшего рабочего.

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