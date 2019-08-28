Ужгород, Украина, , 11:47 — REGNUM

В Закарпатье (Украина) в районе посёлка Ясиня рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем, сообщил 28 августа местный ресурс Mukachevo.net.

По данным полиции, 21-летний водитель машины Skoda Superb не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом марки «Эталон» и съехал в кювет.

В результате аварии пострадали шесть пассажиров автобуса и один пассажир легкового автомобиля. Все они были госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Николаеве столкнулись два автомобиля. Пострадали четыре человека, один из них отказался от госпитализации.

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