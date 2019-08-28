п. Икей, , 11:38 — REGNUM

Несоблюдение технологического цикла привело к потопу и дорогостоящему ремонту в школе-интернате, расположенной в посёлке Икей Тулунского района Иркутской области. Как поясняет официальный сайт региона со ссылкой на слова председателя областного правительства Иркутской области Руслана Болотова, данное учебное заведение находится в посёлке, пострадавшем от наводнения, но его затопило по другой причине.

Школа Правительство Иркутской области

«Администрация заключила договор на ремонт кровли, замену системы отопления, окон и дверей. В начале июля 2019 года подрядчик снял кровлю со всего здания и не начал замену. Через две недели в Тулунском районе и посёлке Икей начались проливные дожди, которые затопили трёхэтажное здание, вода залила все этажи школы-интерната и попала в подвал», — пояснил чиновник.

В результате этого ЧП пострадало не только здание, но и учебное оборудование, а также — оргтехника и школьная мебель. Примерная сумма нанесённого ущерба составляет шесть миллионов рублей.

«Это пример отсутствия правильной организации работ подрядчиком. Не был соблюден технологический цикл. В связи с этим возникла необходимость в большом объеме дополнительных работ», — подчеркнул Руслан Болотов.

Несмотря на ремонт, директор школы-интерната сообщила, что торжественная линейка, посвящённая началу нового учебного года, всё равно состоится 2 сентября и что всего в школе-интернате обучаются 190 детей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области, в результате которого пострадали порядка 4 тысяч человек, началось с 26 июня из-за проливных дождей. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населенных пунктов. В регионе действует режим ЧС.