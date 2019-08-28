Мачу-Пикчу, , 11:37 — REGNUM

Перуанские власти запретили въезд в страну двоим туристам из Австрии, осквернившим один из главных культурно-исторических объектов Перу — древний город Мачу-Пикчу. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.

Туристы устроили фотосессию с обнаженными ягодицами среди руин города инков, на фоне горы Уайна-Пикчу. Туристическая полиция задержала нарушителей после обращения свидетелей. Поступок иностранцев вызвал волну возмущения в Перу.

«Мы должны понимать, что это святое место! Это Мачу-Пикчу, а не Диснейленд», — сказал руководитель археологического парка.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года власти Египта возмутило известие о том, что пара туристов из Дании занялась любовью на вершине пирамиды Хеопса.