Якутск, , 11:34 — REGNUM

В Якутии из-за срабатывания защиты и отключения трансформатора без электроснабжения осталась вилюйская группа районов республики. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго РФ, без света остаются 87 тыс. человек.

Электричество

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Энергетики Западных сетей ведут восстановительные работы после того, как в 15:11 по местному времени сработала защита и произошло отключение трансформатора 2 Т на подстанции 220 кв «Сунтар».

Специалисты готовят резервные источники питания, а также оперативно завершают плановый ремонт трансформатора 1 Т для включения его в систему энергоснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии происходили один за другим блэкауты из-за аварий на ГРЭС-2.