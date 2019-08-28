Чебоксары, , 11:31 — REGNUM

В Цивильском районе Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении чебоксарца, которого обвиняют в сексуальном надругательстве над трёхлетней девочкой. Об этом ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Перед судом предстанет 58-летний житель Чебоксары. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней»).

Следствие полагает, что преступление было совершено 11 июня 2019 года в Цивильском районе: обвиняемый воспользовался отсутствием взрослых и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении трёхлетней дочери племянницы.

Злоумышленник арестован. Судебно-психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым. Уголовное дело ушло в суд.

Отметим, что это не первое уголовное дело в этом году о сексуальном насилии, когда жертвами становятся родственники. Так, в Урмарском районе Чувашии перед судом предстал 43-летний житель, которого обвиняют в разврате и насильственных действиях в отношении 12-летней дочери. В июне в Новочебоксарске направлено в суд уголовное дело в отношении 57-летнего безработного мужчины, которого обвиняют в попытке изнасилования своей 79-летней матери.

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В Чебоксарском районе в этом году вынесен приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя, которого признали в насильственных действиях сексуального характера в отношении девятилетней падчерицы.

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