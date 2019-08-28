Кибаха, , 11:30 — REGNUM

Полиция области Пвани задержала 35-летнего жителя округа Кибаха, подозреваемого в изнасиловании трехлетней девочки. Об этом передает газета Mtanzania со ссылкой на свои источники.

Начальник полиции области Пвани Ванкьо Ньигеса сообщил журналистам, что преступление было совершено 19 августа в районе Мландизи.

Предположительно, Дисмас Слейвестр, работающий строителем, украл ребенка и исчез с ним в кустах, где якобы совершил изнасилование. О произошедшем в полицию сообщили свидетели. Сотрудники правоохранительных органов немедленно начали поисковую операцию и через некоторое время задержали Слейвестра с ребенком на тыквенном поле рядом с местом, где была совершена кража.

«Полиция благодарит свидетелей, сообщивших о преступлении, так как полиция немедленно начала облаву и задержала подозреваемого с ребенком», — заявил Ньигеса.

Он добавил, что экспертиза подтвердила факт надругательства над ребенком.