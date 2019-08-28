Дрогобыч, , 11:35 — REGNUM

Под руинами дома в городе Дрогобыч Львовской области могут находиться ещё пять человек, заявил на брифинге директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины Пётр Коротинский, сообщило 28 августа информационное агентство «Укринформ».

"По оперативным данным, ещё под завалами могут находиться пять человек, учитывая количество прописанных и возможное количество проживающих людей в этих квартирах. Поисково-спасательные работы проводятся непрерывно и будут осуществляться до окончательного выявления лиц, судьба которых остается неизвестной», — рассказал он.

Чиновник также отметил, что специалисты сомневаются в том, что настоящей причиной взрыва стал бытовой газ:

«С начала разрушения этого здания было подозрение, что произошел взрыв газа, однако в процессе проведения работ и работы газовой службы было установлено, что эта причина маловероятна».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Львовской области в многоквартирном доме произошёл взрыв. Погибли как минимум два человека, пострадали семь жителей дома.

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