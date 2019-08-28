Дрогобыч, 28 августа 2019, 11:35 — REGNUM
Под руинами дома в городе Дрогобыч Львовской области могут находиться ещё пять человек, заявил на брифинге директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины Пётр Коротинский, сообщило 28 августа информационное агентство «Укринформ».
Чиновник также отметил, что специалисты сомневаются в том, что настоящей причиной взрыва стал бытовой газ:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Львовской области в многоквартирном доме произошёл взрыв. Погибли как минимум два человека, пострадали семь жителей дома.
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