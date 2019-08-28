Иркутск, , 11:23 — REGNUM

Многие жители Тулуна (города в Иркутской области, наиболее пострадавшего от масштабного наводнения летом 2019 года, прим. ИА REGNUM ) подают заявления, высказывая желание приобрести дома в новом микрорайоне Берёзовая Роща. Задачу его возведения в срок до 1 октября 2020 года перед региональным правительством и подрядчиками поставил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

«Всего на участке общей площадью 423,9 га планируется строительство «под ключ» 2,5 тыс. индивидуальных жилых домов с приусадебными участками в 15 соток. Сейчас к работам в Березовой Роще приступают шесть компаний», — отмечается в официальном сообщении иркутского правительства.

Также Сергей Левченко поручил подобрать 30 участков в Тулуне и шесть — в Нижнеудинске под строительство индивидуальных жилых домов для ветеранов боевых действий.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Приангарье началось с 26 июня 2019 года после затяжных дождей. Реки вышли из берегов, подтопив более 100 населённых пунктов. В Тулун большая вода пришла в ночь на 27 июня. Многие пострадавшие стали свидетелями того, как целые усадьбы плыли по реке Ия и ломались под коммунальным мостом. Не подлежащими восстановлению уже признаны около пяти тысяч жилых построек.