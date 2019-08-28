Новосибирск, , 11:23 — REGNUM

Координацией мер по ликвидации последствий обрушения здания в Ленинском районе Новосибирска занимается заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона, подчеркнув, что такое поручение дал глава области Андрей Травников.

«Поиск людей под завалами продолжается, количество пострадавших уточняется», — отметил Сёмка, подчеркнув, что в ближайшее время лично отправится на место происшествия.

В настоящее время ситуация находится на контроле комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности регионального правительства, которую возглавляет губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после обрушения стены насосной станции в Новосибирске следственные органы возбудили уголовное дело по статье ст. 216 УК РФ — «Нарушение правил безопасности при ведении работ».

В настоящее время известно о гибели одного человека. Ещё один пострадавший был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.