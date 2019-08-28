Самара, , 11:26 — REGNUM

Доследственная проверка по факту отравления людей после употребления суши начата следователями СУ СК РФ по Самарской области. Об этом 28 августа сообщила пресс-служба ведомства.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства и причины происшествия.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Как передавало ИА REGNUM, 27 августа в больницу Самары обратились местные жители с жалобами на боли в животе, высокую температуру и рвоту. Все они поели суши, которые заказали в службе доставки «Фарфор».

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