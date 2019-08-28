Орел, , 11:20 — REGNUM

Следственный комитет Орловской области начал доследственную проверку нарушения социальных прав мужчины в одном из региональных домов-интернатов для престарелых и инвалидов. Об этом заявили в пресс-службе ведомства 28 августа. Следователи обратили внимание на видео, которое появилось накануне в социальной сети.

Автор ролика утверждал, что администрация интерната не обращала никакого внимания на лежащего на полу инвалида. Мимо полураздетого мужчины проходили сотрудники учреждения и не предпринимали попыток хотя бы подстелить под больного покрывало, сообщили «Орловские новости».

"Следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы обеспечения прав и законных интересов инвалидов и престарелых людей. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. За ходом её проведения установлен личный контроль руководителя следственного управления», — подчеркнули в ведомстве.