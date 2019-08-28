Нижний Новгород, , 11:16 — REGNUM

В Нижнем Новгороде выясняют обстоятельства происшествия на судостроительном заводе «Красное Сормово», где в результате пожара погибли два человека. По данному факту Приволжским следственным управлением на транспорте СКР проводится проверка.

Сообщение о возгорании поступило в ведомство 28 августа около 09:40 часов. На место происшествия выехала следственно-оперативной группы под руководством следователя нижегородского следственного отдела на транспорте.

«Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на судостроительном заводе Красное Сормово» пожар унёс жизни двоих человек, ещё один человек получил ранения. Возгорание произошло на строящемся сухогрузе. По одной из версий, причиной возгорания могла стать вспышка кислорода в одном из помещений.

Напомним, на предприятии строятся 11 сухогрузов, в середине августа один из них прошёл ходовые испытания.

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