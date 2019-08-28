с. Нижняя Шахтама, , 11:10 — REGNUM

Этим летом Забайкальский край миновала угроза такого масштабного наводнения, как в соседней Иркутской области, но паводковая обстановка в регионе находится под пристальным контролем региональных властей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, свидетельством тому может быть официальная информация о том, что сегодня, 28 августа, в связи с угрозой подтопления в Шелопугинском районе на место ЧП по поручению главы региона Александра Осипова срочно выехал исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев.

«Недалеко от села Нижняя Шахтама размыло насыпь неэксплуатируемого котлована, есть угроза подтопления приусадебных участков в Банщиково, Малышево, Тергени и Шелопугино», — пояснили в правительстве Забайкалья.

Известно, что Андрей Гурулев руководит сейчас группировкой в составе 90 человек, задача которой осуществить превентивные меры и минимизировать последствия подтопления. В случае ухудшения обстановки направленные силы и средства будут готовы оказать адресную помощь населению.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области спровоцировали сильные осадки. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов, порядка 45 тысяч человек признаны пострадавшими.