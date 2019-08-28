Заиграевский район, Бурятия, , 11:09 — REGNUM

В Заиграевском районе Бурятии, застигнутый на месте преступлений «чёрный лесоруб» попал в ДТП, пытаясь уйти от погони. О подробностях происшествия рассказали ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Нарушитель бросил искорёженный «уазик» Республиканской агентство лесного хозяйства Бурятии: egov-buryatia.ru/ralh

Правонарушителю не повезло с самого начала — он попал в фотоловушку. Фотография с заезжающим в лес автомобилем поступила в Заиграевское лесничество поступила фотография с фотоловушки, после чего на место выехала оперативная группа с участковым лесничим. Однако нарушитель не стал сдаваться и попытался убежать.

«Началась погоня, водитель «УАЗ» неоднократно создавал аварийные ситуации на лесной дороге. Чтобы остановить нарушителя, лесничий решился на отчаянный шаг — машиной преградил ему путь. Пытаясь избежать столкновения с автомобилем лесничего, мужчина врезался в дерево, бросил искорёженный «УАЗ» и скрылся», — сообщили в агентстве.

Всего до приезда оперативников лесоруб успел заготовить около 6 кубометров леса. Причиненный лесному фонду ущерб в РАЛХ оценили в более чем 76 тысяч рублей. Древесина, бензопила, а также повреждённый «УАЗ» были изъяты, а в отношении самого нарушителя составлены протоколы. Ведётся следствие.

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