Эберсвальде, , 11:08 — REGNUM

На заводе мясо-колбасных изделий EWG Eberswalder Wurst под городом Эберсвальде в Германии произошел выброс токсичных паров. Об этом пишет газета Berliner Morgenpost.

Вечером 27 августа произошло смешение двух химикатов, приведшее выброс токсических веществ. Два работника вдохнули пары, один получил легкий ущерб здоровью. До 70 работников заводы были эвакуированы. Предполагается, что 28 августа работа будет возобновлена.

Компания EWG Eberswalder Wurst была основана в 1977 году в ГДР. В настоящее время она является крупнейшим поставщиком колбасных изделий в Бранденбурге.